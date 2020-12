El sofà Chesterfield, clàssic i modern

És possible que quan pensem en un sofà, ens vingui a la ment el Chester. Tot i ser una peça clàssica, combina molt bé en un espai modern, sent un dels més triats per crear decoracions retro o romàntiques.

El seu nom li ho deu a Chesterfield, ciutat on va néixer en el segle XIX, sembla ser, que a partir de la comanda d’un Comte de la ciutat. La grandària del seu suport, es deu a la necessitat que els nobles que participaven de les reunions havien de veure’s elegants, d’impecable postura, amb la seva esquena alçada, el mateix que els braços que pràcticament es troben a la mateixa altura.

En l’actualitat, com és una butaca massissa i molt pesada, les clàssiques potes tornejades es reemplacen per rodes d’acrílic, per facilitar la tasca de moure’l per a realitzar la neteja de la llar.

Una altra raó per la qual el Chester continua sent triat, és pels seus detalls en capitonat. Abans només es realitzava en colors foscos, per sort avui dia, existeixen una sèrie de versions que ho presenten en vermell, blanc o fins i tot en patchwork.

Però no només s’ha renovat en colors i entapissat. Els fabricants han tret diverses variacions, alguns conservant la forma però sense el capitonat, uns altres buscant dissenys més moderns. Sigui en la versió clàssica o moderna, és un moble excel·lent per a qualsevol sala.

Per casaycolor.com