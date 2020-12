Les bicicletes… no són només per a l’estiu

L’ús diari de la bicicleta activa el cervell i millora el rendiment acadèmic. Facilita l’educació viària, beneficia la salut física i psíquica, així com la capacitat de ser independents i responsables.

Anar en bicicleta té moltíssims beneficis. És útil per a prevenir i tractar l’obesitat i els trastorns associats, tant en adults com en nens. Té beneficis directes sobre qui ho practica, però també sobre la societat. Gràcies a l’ús de la bici, hi ha menys trànsit, per tant l’aire és de millor qualitat i la contaminació acústica és menor.

Hi ha moltes raons per a portar als nens en bici a l’escola:

– Estan més desperts i actius en les primeres hores del matí i rendeixen millor intel·lectualment.

– Aprenen a valorar la mobilitat sostenible i l’ecologia.

– Els nens que van a cole a peu o en bici, són més conscients de les normes de trànsit. Des de petits aprenen a moure’s amb major autonomia.

– Si vas a l’escola en bici amb els teus fills, és un temps de qualitat que inverteixes en ells. Ajuda a crear vincles més forts i dóna complicitat.

És un bon costum intercalar entre les tasques escolars de la tarda un passeig amb bici, ja que ens servirà per a desencaparrar-nos.

La bicicleta és una eina per a la salut i una joguina divertida i assequible.

Està comprovat que l’exercici físic diari moderat, com muntar en bicicleta, “dóna anys a la vida i vida als anys“. Per descomptat, sempre amb casc.

