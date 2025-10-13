El setembre es tanca amb 249 demandants en recerca de feina

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de setembre de 2025 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de feina a final de mes és de 249 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +3,3% (241 persones) i un -17,5% inferior al mateix mes de l’any anterior (302 persones).
El nombre de demandants en millora de treball a final de mes és de 194 (187 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +3,7% i una variació del -8,9% respecte al setembre de l’any 2024 (213 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 75. D’aquests, no hi ha cap demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de -3 persones (78 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.496 (1.589 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -5,9% i una variació del +5,6% respecte al setembre de l’any 2024 (1.416 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 9, el que representa una variació del -25,0% respecte al mes anterior i una variació del -60,9% respecte al setembre de l’any passat (23 persones).
Aquest mes s’han fet 22 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 4 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 69 que van trobar feina pels seus propis mitjans.