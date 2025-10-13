El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fa 70 anys

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici celebra aquest dimarts, 14 d’octubre, l’acte central de commemoració del 70è aniversari de la seva creació. El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Jordi Sargatal, assistirà a l’acte que se celebrarà a partir de les 12 hores a l’Espai Joan Perelada, a Barruera.
En el marc de la jornada, també tindrà lloc la reunió del comitè de col·laboració i coordinació de la Xarxa de Parcs Nacionals, al qual assistiran directors i responsables dels 16 parcs de l’Estat. Aquesta trobada es perllongarà fins al dia 15. Així mateix, dimecres i dijous s’han organitzat a Caldes de Boí unes jornades d’investigació, on es donaran a conèixer els principals projectes i línies d’investigació desenvolupats pels parcs nacionals.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l’únic parc nacional i l’espai protegit més antic que hi ha a Catalunya. Es va crear el 21 d’octubre de l’any 1955 i actualment ocupa una superfície protegida de 40.852 hectàrees dividides en 14.119 ha de Parc Nacional estricte i 26.733 de zona perifèrica de protecció. És l’àrea del Pirineu amb una densitat més important d’estanys, ja que n’hi ha més de 200. Hi viuen espècies tan emblemàtiques com ara l’isard, el trencalòs, l’os bru, el gall fer, el mussol pirinenc, o l’almesquera. L’any passat el Parc Nacional va rebre prop de 600.000 visitants.