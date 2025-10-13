Esports comparteix els avenços en les accions previstes per a aquesta legislatura, “el 66% de les quals ja s’han assolit”

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, juntament amb el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, s’han trobat aquest vespre de dilluns, 13 d’octubre, amb les 42 federacions i entitats esportives les línies estratègiques i projectes en curs o de realització imminent. De fet, ja s’han assolit el 66% de les activitats anunciades per a aquesta legislatura a la celebrada el 2023.
En aquest sentit, s’ha explicat que la prova pilot de l’esport-estudi al país, engegada el curs 2024-2025, s’ha consolidat i aquest curs escolar ja se’n beneficien 157 esportistes distribuïts entre els diferents sistemes educatius. La majoria dels esportistes practiquen futbol (107), seguits a distància de bàsquet (20), natació (14), voleibol (8), judo (6) i tenis (2).
D’altra banda, els titulars d’Esports han exposat els treballs que estan duent a terme per a establir mesures de salvaguarda contra els abusos en l’àmbit de l’esport, tant per a les persones menors d’edat, com majors d’edat.
Pel que fa a les subvencions esportives, el Govern ha exposat els criteris d’atorgament d’uns ajuts que enguany s’han situat en els 4,7 milions d’euros, els pagaments dels quals s’han agilitzat –igual que els becats al programa ARA d’alt rendiment– de forma que al gener les entitats ja disposen de 7/12 parts de la subvenció per a fer front als compromisos adquirits (la resta, es fa efectiva el 30 de juny prèvia presentació dels comptes anuals).
La trobada d’aquest dilluns també ha servit per a enumerar les millores aportades a les instal·lacions esportives del país. Així, al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino s’han introduït noves màquines al gimnàs i s’han millorat les sales de musculació, i, aviat, es milloraran els serveis de fisioteràpia i s’incrementaran els serveis de les zones de recuperació. En el cas d’aquest mateix equipament, s’hi ha canviat la gespa, s’han millorat les graderies (500 nous seients i una grada nova amb capacitat per a 260 persones) i s’ha canviat el videomarcador. Aquesta substitució també s’ha dut a terme al pavelló Joan Alay, mentre que al pavelló Toni Martí s’hi ha instal·lat un nou sistema LED, que permet tenir condicions lumíniques adaptades a les necessitats existents. Finalment, s’ha destacat el canvi de gespa, de natural a artificial, a l’Estadi Nacional.