Cande Moreno tanca un primer bloc de preparació a Europa abans de marxar a Xile

Cande Moreno és la primera espasa de l’equip femení i el seu equip ha estat mimant cada detall de la pretemporada per tal de poder completar tots els entrenaments programats. Després dels últims cinc dies a Saas Fee, on ha pogut esquiar amb molt bones condicions, l’andorrana ha tornat al Principat per a iniciar els preparatius per a marxar a Xile, al setembre durant tres setmanes.

L’andorrana ha preparat aquest estiu a consciència amb el seu equip tècnic format per Dejan Poljansek i Pablo Vallina. Als entrenaments físics s’hi han afegit diferents estades de neu que han finalitzat a Europa a Saas Fee. Ara l’equip pensa ja en la llarga estada de tres setmanes que està prevista a Xile -el viatge està previst per a l’1 de setembre-, on Cande Moreno ha d’acabar d’agafar un estat de forma òptim per a arribar a la primera Copa del Món de descens en les millors condicions. Aquesta cita serà a Zermatt del 2 al 6 de novembre, amb entrenaments els primers dies i dues curses, els dies 5 i 6.

Cande Moreno reconeix que “la pretemporada està anant molt bé. Estem molt contents tant a nivell físic com a nivell tècnic. Penso que a nivell físic hem pogut treballar des del principi com necessitava, com volíem i sense molèsties, sense cap tipus d’interrupció. A nivell tècnic vam fer una estada al juny de deu dies que va anar molt bé per a tornar a tenir contacte i tornar a tenir sensacions, i després hem estat un període sense esquiar, fins ara a l’agost, que acabo de fer cinc dies a Saas Fee”.

“Hem fet cinc dies d’entrenament de gegant, que realment em calien perquè portava molt temps sense poder entrenar en gegant, i m’he trobat molt bé. No tinc cap tipus de molèstia a l’esquena, i ara de cara al setembre anem tres setmanes d’estada a Xile on farem un bloc molt important de velocitat i que ja serà la recta final, de cara a la primera Copa del Món, el 5 i 6 de novembre a Zermatt. Estem molt contents”.