El SAAS vol crear un hospital de dia per a pacients de llarga durada i alleugerir el servei d’Urgències

Crear un hospital de dia per a atendre, sobretot, pacients amb malalties de llarga durada. Aquesta és una de les prioritats del SAAS sense tenir encara una data fixada. L’àrea de cirurgia major ambulatòria estrenada fa un any funciona a ple rendiment i s’han gairebé assolit els objectius previstos. Una de les iniciatives que aviat es reactivarà és l’atenció domiciliària , una branca assistencial que ha agafat molta embranzida també als territoris de l’entorn.

Ara mateix el SAAS compta amb un servei d’hospital de dia per als pacients oncològics, però un dels objectius és impulsar una àrea pròpiament dita capitanejada per medicina interna. Una de les opcions és emprar una part de la planta d’hospitalització, ja que s’han alliberat llits. L’altra, és ubicar-lo a la zona ja coneguda com a “hospital de dia” on hi ha gabinets d’exploració i un petit quiròfan.

El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, assegura que el perfil de persones que serien ateses són aquelles que “tenen una certa descompensació de les seves patologies i que, ara, han d’acudir a urgències amb el que representa”. Amb tot, el que esmenta és que aquest hospital permetria “que els malalts que estiguessin més identificats amb la seva patologia poguessin passar unes hores en aquest hospital de dia per a fer alguna prova diagnòstica o algun procediment terapèutic”.

Ara fa un any, el 20 de juliol del 2021, s’inaugurava la unitat de cirurgia major ambulatòria que permet fer post-operatoris a casa amb la comoditat que això implica i, de retruc, alleugerir tensió a planta. Més del 70% de les intervencions quirúrgiques ja es fan seguint aquest circuit, una dada molt propera a la fita inicial d’arribar al 80%.

Falta, però, polir alguns serrells. Entre ells, segons Piqué, hi ha la millora de la preparació dels malalts i el seguiment posterior. “Millorar el que es diu la prehabilitació, la preparació dels malalts perquè vinguin, que estigui tot molt més controlat i després, també, sobre el seguiment posterior, un cop a casa, que en aquests moments es fa amb atenció telefònica, probablement, posem en marxa un seguiment digital”.

Sobre la taula a curt termini també hi ha el desplegament de l’atenció domiciliària, que està aturat per manca de personal. Falta acabar de dissenyar l’estructura i els professionals que farien falta, però d’entrada ja es pensa en noves contractacions.