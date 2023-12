El Rotary Club lliura un lot d’àpat tradicional de Nadal a les famílies usuàries de la Botiga Solidària

Martí Bové, vicepresident del Rotary Club i Jordi Fernández, director de la Creu Roja Andorrana

Aquest dijous, el Rotary Club Andorra ha entregat una vegada més un lot amb aliments tradicionals de Nadal per a les 58 famílies usuàries de la Botiga Solidària. El lot donat disposa com els altres anys amb aliments per a fer un menú complet, incloent-hi una peça de carn, i permetrà a unes 83 persones poder omplir la taula de festes.

El Rotary Club Andorra, amb el Centre Comercial Andorrà, facilitador dels productes de primera qualitat, i també col·laborador de l’entitat en moltes accions, ha fet arribar els lots a les instal·lacions de la Creu Roja. Es dona així continuïtat, un any més, a aquesta acció que representa una considerable ajuda econòmica per a les famílies que, d’aquesta manera, poden destinar els seus propis recursos a altres necessitats. El vicepresident del Rotary Club Andorra, Martí Bové, ha destacat que “des del Rotary continuarem aportant el nostre granet de sorra i intentant posar una mica d’alegria a les llars en aquesta època, tan significativa per a molts.”

Finalment, Martí Bové ha agraït la implicació “infal·lible” del Rotary Club vers la Creu Roja, amb aquesta iniciativa o amb el suport econòmic d’anys anteriors per al PAPI, i ha recordat que el Rotary Club va ser l’impulsor de la creació de l’entitat fa més de quaranta anys.