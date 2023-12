Pol Espargaró dona a GosSOS la recaptació aconseguida en la subhasta del seu casc

Pol Espargaró, tercer per la dreta, oferint a GosSOS el xec de la recaptació de la subhasta del seu casc (GosSOS)

Pol Espargaró, pilot de moto GP i membre de la junta de GoSOS, ha realitzat una donació de 4.500 euros a l’entitat. Aquesta quantitat ha estat recaptada en la subhasta d’un dels seus cascs a través de l’entitat Riders for Dogs, encapçalada per l’expilot de moto GP Simon Crafar, que també ha estat present a l’acte amb el seu gos Finn. El casc en qüestió és el que va portar el Espargaró a la darrera cursa de la temporada, al circuït Ricardo Tormo, de València. Els recursos donats es destinaran als programes de l’associació per a gossos abandonats i fràgils.

Espargaró i Crafar han explicat que aquesta acció de recaptació era una prova pilot per a valorar si podia ser una bona manera d’obtenir recursos amb finalitats filantròpiques i estan molt satisfets del seu resultat, fet que els motiva a continuar amb accions similars en un futur.

Per part de GosSOS, han assistit al lliurament el president d’honor, Turi Mora i la presidenta de l’entitat, Audrey Montel, acompanyats per altres membres de la junta i pel director de la gossera. Montel ha agraït a Espargaró i Crafar la seva sensibilitat cap als animals i especialment envers els gossos. “Accions com aquesta ens ajuden a realitzar la tasca de la nostra entitat animalista, que pretén cobrir una part important de les necessitats dels gossos abandonats i fràgils del nostre país”.