El Comú d’Encamp aprova per unanimitat el contracte per a la nova concessió del domini esquiable

El Consell de Comú a Encamp aquest dijous (Comú)

El Comú d’Encamp ha aprovat per unanimitat el document contractual entre SAETDE i la corporació que conté de forma detallada els drets i les obligacions de la nova concessió del domini esquiable Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig per als propers 50 anys, d’acord amb l’acord de concessió pres el passat mes de setembre.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “s’han concretat tots els drets i obligacions de la concessió en un contracte, inexistent en la concessió antiga, i que oferirà seguretat jurídica perquè conté les obligacions econòmiques, l’assumpció del Funicamp, així com les sancions, el pla d’inversions i l’abast territorial”.

Un cop aprovat el contracte per part del Comú es procedirà a la seva signatura la setmana vinent, i per tant, es formalitzarà l’acord de la nova concessió.





Adjudicació de les obres del nou aparcament de la Terra de la Coma Llarga

El Consell de Comú ha adjudicat també les obres de construcció del nou aparcament de la Terra de la Coma Llarga a tocar de l’edifici de l’antic telecabina. El nou equipament tindrà 142 places, un nou punt de recollida d’escombraries i trastos cobert i un pipicà. Les obres s’han adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs Treballs Públics Comesa, SL per un import de 623.561,32 euros. El termini d’execució és de 4 mesos per tal de donar resposta a les necessitats d’estacionament que es deriven del tancament de dos aparcaments propers en breu.

Conveni per a la construcció de la central de cogeneració i la xarxa de calor del Pas de la Casa

El Consell de Comú ha aprovat la modificació de les ordinacions tributària i de preus públics del 2024 on s’han mantingut els imports per a “aquells serveis i activitats necessàries per a les famílies encampadanes per a contribuir a disminuir les tensions de les economies familiars” com escoles, bressol, serveis d’infància i joventut, transport a la demanda, activitats per a la gent gran i activitats culturals i artístiques i el servei d’aigua el primer tram, entre d’altres, tal i com ha indicat la cònsol major. La resta de preus públics i tributs s’han incrementat majoritàriament un 5,5 % aproximadament que és la previsió de l’IPC.





Moratòria per a la construcció de parcs solars

El Comú d’Encamp ha aprovat una nova pròrroga de la moratòria per a la construcció de parcs solars fins a la finalització de l’estudi que s’està realitzant.

Tot i que actualment ja es contempla la instal·lació de plaques solars a les teulades i hi ha la voluntat del Comú d’impulsar les instal·lacions de producció d’energia a través de fonts renovables s’està treballant en la modificació del Pla d’Ordenació que ha de regular aquestes iniciatives per a fer compatible l’aposta per les energies renovables i l’impacte visual i paisatgístic d’aquests equipaments, és per això que s’allarga la moratòria fins tenir finalitzats els treballs tècnics necessaris.