El Raonador del Ciutadà considera que els temporers també han de tenir el transport públic gratuït

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, afirma que aquest hivern s’ha evidenciat que, el dels temporers, és el col·lectiu més vulnerable al país i, per això, la gratuïtat del transport públic s’hauria de fer també extensiu per a aquests treballadors temporals.

Al Consell General ja es va debatre sobre el tema i es va explicar que el cost d’aquesta mesura estaria al voltant d’un milió d’euros. Per a Vila, no és excusa. Així ho ha afirmat el raonador del ciutadà, Marc Vila: “Si és per a tothom és per a tothom, fins i tot, tothom que viu al Principat i els temporers és gent que viu a Andorra durant aquests sis mesos. Si el cost és un milió, mig o dos no hauria de ser cap excusa i, almenys, jo no li veig cap justificació raonable en termes d’equitat”.

De moment, el Raonador encara no ha rebut queixes directes de persones temporeres que denunciïn abusos en ofertes de lloguer, però vol esperar que acabi la temporada de contractació per a trobar-se amb els representants del col·lectiu.