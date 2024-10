El quart ‘Mou-te per la teva salut’, aquest dissabte vinent

Imatge del dia de la presentació de la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física (SFGA)

Dur a terme activitats físiques i portar un estil de vida saludable és un element essencial per a prevenir i reduir les malalties. Amb aquest objectiu el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Salut juntament amb els set comuns organitzen, per quart any consecutiu, la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física. Aquest projecte, que es va iniciar l’any 2021, compta amb el patrocini del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra i amb la col·laboració d’RTVA.

L’edició d’enguany té com a novetat la posada en marxa del repte nacional d’aconseguir 100.000.000 passes entre tots els participants, a través de l’aplicació ‘Fittoken Move’. A més, també s’ha establert un repte individual que es pot aconseguir caminant 120.000 passes durant un mes. Un cop aconseguit el repte individual, s’entra en el sorteig de 32 premis, proposats pel Govern i els comuns. Aquests reptes s’hauran d’assolir mentre duri la campanya, fins al 19 d’octubre, dia en el qual estan programades les tradicionals marxes populars, de tres quilòmetres, obertes per a tothom, que se celebraran simultàniament a totes les parròquies, a les 11 hores.

La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física. “Amb aquests incentius, ja que cada repte té associat un premi, contribuïm al foment de l’activitat diària, que, en aquest cas, només requereix sortir a caminar i sumar passes”, va relatar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el dia de la presentació de la 4a edició. L’organització d’aquesta campanya també s’emmarca en la recomanació de la UNESCO ‘En forma per la vida’, que promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme.

La inscripció a la marxa popular es pot fer fins al 19 d’octubre a través de la web www.esportperatothom.ad. Així, amb l’aportació solidària de cinc euros es podrà adquirir la samarreta fins a exhaurir existències. Tres dels cinc euros de cada inscripció aniran destinats al projecte ‘Igualtat de gènere a Afganistan’, d’UNICEF, que té com a objectiu millorar la vida a les dones i les nenes, a través de la formació d’educadors en matèria de salut, donant suport a organitzacions dirigides per noies, i facilitant l’accés a l’educació per a infants no escolaritzats, especialment nenes.