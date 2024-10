La Farmàcia Purgimon de la Seu ofereix visites guiades gratuïtes al Museu de l’Homeopatia

Una de les visites guiades al Museu de l’Homeopatia, aquesta setmana passada (Foto: Farmàcia Purgimon)

La Farmàcia Purgimon de la Seu d’Urgell organitza aquesta tardor visites guiades gratuïtes al Museu de l’Homeopatia, que han estrenat enguany. L’activitat es fa en grups de fins a 12 persones, dos dies al mes. La següent visita programada és per a aquest dimarts vinent, 15 d’octubre, en dos torns: al migdia (12.30 h) i a la tarda (17.00 h). Dimarts 5 de novembre també s’oferirà amb els mateixos dos horaris, mentre que dissabte 23 de novembre es farà al migdia. Per a acabar l’any, hi haurà dos dies més en què s’hi pot participar: dimarts 10 de desembre (12.30 i 17.00 h) i dissabte 21 de desembre (12.30 h).

Cada sessió té una durada d’una hora. Des de la Farmàcia Purgimon aprofiten per a recordar que l’activitat també és oberta a grups escolars, instituts, associacions, empreses i esplais. En aquest sentit, la setmana passada es van organitzar visites per a la gent gran de la ciutat, tot coincidint amb la celebració de la Festa de la Gent Gran. L’establiment urgellenc preveu seguir oferint aquesta proposta específica l’any vinent i n’anirà anunciant les dates i horaris cada quatre mesos.

Les persones que vulguin assistir-hi han de reservar prèviament el dia i l’hora de visita. Es pot contactar amb la farmàcia al telèfon 973 35 13 07 o bé des del seu perfil a Instagram (@farmaciapurgimon1973).





Un museu singular

El Museu de l’Homeopatia, inaugurat el mes d’abril passat, s’ha creat gràcies a la donació feta per Sofia Roca, que disposava d’una valuosa col·lecció privada d’objectes relacionats amb la història i l’evolució de l’homeopatia. La seva ambientació permet al visitant endinsar-se en un entorn que el transportarà al despatx del doctor Samuel Hahnemann, inventor d’aquesta disciplina, als voltants de l’any 1800. Des de la Farmàcia Purgimon remarquen que és un espai que han creat “des del cor, per a aprendre, comprendre, i difondre un tipus de medicina que, més de 200 anys després, segueix curant i ben viva”.

Samuel Hahnemann, nascut el 1775 a Meissen (Saxònia), va destacar pels seus coneixements no només en medicina sinó també en idiomes, atès que amb vint anys ja parlava alemany, anglès, francès, italià, grec i llatí, i més endavant també va aprendre àrab, siríac, caldaic i hebreu. Amb 24 anys va obtenir el Doctorat en Medicina a la Universitat d’Erlangen, amb una tesi sobre les rampes musculars.

La seva inquietud per a aconseguir reduir les contraindicacions de la medicina en els pacients el va portar i per a evitar aquelles substàncies que, tot i ajudar a superar una malaltia a curt termini, poden tenir efectes tòxics en l’organisme. Així va crear la tècnica de l’homeopatia, sobre la qual el 1796 va publicar-ne el primer article en un diari alemany. La resta de la seva vida, Hahnemann va continuar investigant sobre nous medicaments, escrivint i fent conferències, fins que va morir el 1843 a París, als 88 anys.