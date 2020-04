El Partit Socialdemòcrata reitera que el Govern ha de donar una resposta personalitzada als autònoms i “actuar com a escut protector”, creant una xarxa d’ajuda que contacti, respongui i solucioni tots els dubtes relatius a les ajudes de la COVID-19. En aquest sentit han volgut remarcar la importància de les dades per poder actuar de manera proactiva i fer front a cada realitat dels autònoms i petits empresaris d’Andorra.

“De la mateixa manera que els comuns s’han apropat als padrins i fins i tot els hi porten el menjar a casa seva, Govern ha de fer una cosa similar amb el teixit empresarial d’Andorra format per petits autònoms i treballadors per compte propi.” ha explicat el conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Jordi Font.

Per poder dur a terme aquesta tasca, “cal que el Govern demani totes les dades a la CASS, creï una cèdula de crisi i es dirigeixi directament als petits autònoms per portar-los a casa la solució per poder subsistir”, ha explicat Font. Els socialdemòcrates recorden que no tots els petits empresaris tenen mitjans per acollir-se a les mesures que s’han proposat, i insisteixen en la importància de la corresponsabilitat per part del Govern per ajudar a pagar els salaris, garantint les relacions laborals.

Tot i valorar positivament l’esforç que es fa des de Govern per ajudar als autònoms i petites empreses, els socialdemòcrates defensen que s’ha de promoure la resistència per després poder promoure la recuperació. En aquest sentit assenyalen que cal una empenta perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la COVID-19.

Recentment, la formació va proposar a Govern una mesura similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període de desocupació involuntària, que rondaria al 60% del salari mitjà i que demanen que es matisi en funció dels seus ingressos, tal i com es fa amb la quota de la CASS. Des del PS també demanen que els treballadors per compte propi que puguin treballar però que s’hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat percebin una tercera part del sou mig interprofessional (709 €).