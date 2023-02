El PS subratlla la manca de compromís del Govern amb la Taula de l’avortament

Les socialdemòcrates, Judith Salazar i Maria Nazzaro (PS)

El Partit Socialdemòcrata ha denunciat públicament aquesta tarda de dilluns la manca de compromís de treball del Govern i els grups parlamentaris que li donaven suport respecte la feina que s’havia de fer conjuntament a la Taula de l’avortament.

Les socialdemòcrates, Judith Salazar i Maria Nazzaro, han subratllat davant la premsa que les reunions que s’han dut a terme, les quals va sol·licitar el cap de Govern després d’una bateria de preguntes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en assabentar-se que l’executiu l’any 2019 havia demanat un informe sobre avortament i Coprincipat, han quedat “en el mateix punt on estaven i no s’ha fet res perquè l’executiu no ha tingut cap interès en treballar-hi, tot i manifestar públicament que ho farien i que hi estaven d’acord”.

El PS també ha destacat que les propostes fetes s’han quedat en això, en simples propostes sense recorregut, perquè el Govern no s’ha pronunciat al respecte i que, per aquest motiu, “cal ser lleials amb la gent i desentendre’ns de la Taula de l’avortament no ho és”. “No hi ha la voluntat de treballar en res per part de l’executiu”.

Així mateix, les socialdemòcrates han recordat que el Govern va demanar explícitament que el treball es fes amb discreció, sense declaracions als mitjans de comunicació ni informacions amagades, i que “ha estat el mateix Executiu qui ha incomplert la seva paraula des del primer moment, a diferència dels socialdemòcrates que no han fet cap tipus de manifestació pública sobre les reunions mantingudes a la Taula de l’avortament”, assenyalen des del PS.