El PS proposa desenvolupar la Llei d’infermeria i un Pla Nacional de Mobilitat

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i la consellera general Susanna Vela han presentat aquesta tarda de dimarts dues de les propostes de resolució que s’exposaran el proper divendres en el marc del Debat d’Orientació Política: La Llei d’Infermeria i un Pla Nacional de Mobilitat.

El grup parlamentari socialdemòcrata proposarà la redacció i aprovació de la Llei d’Infermeria que es va crear al 2013 i que, tot i que va ser aprovada pel col·legi corresponent i presentada a Govern l’any 2018, mai es va arribar a tirar endavant. Vela ha expressat l’aposta dels socialdemòcrates per fer-la realitat al 2022 perquè, des del grup parlamentari, es considera indispensable i un reconeixement a la tasca d’aquests professionals. “Pensem que, atesa la situació, s’ha de reconèixer tot el treball que ha fet el sector i valorar-lo, així com la seva dedicació, el seu exercici professional i la qualitat assistencial” ha manifestat.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha presentat també la segona proposta de resolució i que constarà d’un Pla nacional de mobilitat. López ha explicat que la situació actual que es viu a la xarxa viària del país, i que es repeteix constantment en alguns punts concrets, “no es pot acceptar” i tampoc afavoreix a la lluita contra el canvi climàtic. “No discutim que el Govern no hagi intentat fer coses. És veritat que les mesures anunciades en matèria de transport aparentment sonen molt bé, però la realitat del dia a dia és una altra i pensem que és el moment que, amb tots els agents implicats en la mobilitat del país, s’elabori aquest Pla nacional de mobilitat”. Així mateix, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha exposat que aquest no és un problema que només afecta als ciutadans, sinó també als turistes, i que això provocarà que a l’hivern no es tinguin, una vegada més, les condicions necessàries pel que fa a mobilitat.