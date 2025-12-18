El PS presenta esmenes “per a avançar cap a una igualtat real i efectiva en els permisos de naixement i de cura”

Aquest dijous, en roda de premsa, la presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, i el president suplent, Pere Baró, han presentat les esmenes al “Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral”, recentment entrat a tràmit parlamentari. Des del PS s’ha volgut deixar clar que “la igualtat entre dones i homes no pot quedar en una declaració d’intencions, sinó que s’ha de traduir en drets concrets, efectius i aplicables en un horitzó temporal raonable”. En aquest sentit, el grup comparteix el diagnòstic del Govern, però no la resposta, especialment pel que fa al calendari d’implantació.
La presidenta, Susanna Vela, ha explicat que una de les esmenes principals és la modificació del títol de la llei, que passa a denominar-se Projecte de llei per a la igualtat en els permisos de naixement igualitari i intransferible, adopció i acolliment i per al foment de la corresponsabilitat en la criança. També ha remarcat la importància del llenguatge, substituint el concepte de “descans” pel de permís de naixement i de cura, per a visibilitzar que la cura és feina, responsabilitat i un pilar essencial de la societat.
Per la seva banda, Pere Baró, ha detallat que una de les esmenes centrals és avançar l’assoliment de la igualtat total dels permisos de maternitat i paternitat de l’any 2033 al 2027. “No és acceptable que una criatura que neixi avui creixi en un sistema que continua assumint que la cura recau principalment en la mare”, ha afirmat, defensant que es tracta d’una proposta de sentit comú, necessària per a combatre els estereotips de gènere i les penalitzacions laborals que encara pateixen moltes dones.
Les esmenes també introdueixen criteris clars i objectius perquè les empreses puguin limitar, només en casos molt concrets, el gaudiment simultani dels permisos, garantint seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per al teixit empresarial. Així mateix, es reforça la protecció de totes les famílies, permetent l’acumulació de permisos en famílies monoparentals i equiparant plenament, també a partir de 2027, els permisos d’adopció i acolliment als de naixement.
Finalment, el PS defensa que les prestacions econòmiques de maternitat, paternitat, adopció i acolliment han de continuar sent assumides per la CASS, i no per l’Administració general, per coherència amb el sistema de seguretat social i per a garantir-ne la sostenibilitat.
“Les esmenes que presentem són fruit del treball amb entitats i associacions, i responen a un objectiu clar: una llei valenta, útil i transformadora, que vagi a favor de les famílies, d’un mercat laboral més just i d’un país que no tingui por d’avançar”, ha conclòs Pere Baró.