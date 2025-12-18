Durant tot el cap de setmana l’accés al Pas romandrà tallat al trànsit pels agricultors francesos

Segons ha detallat a Ràdio Nacional d’Andorra (RNA) el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, a partir de divendres al migdia i durant el cap de setmana hi haurà un altre tall de circulació a l’alçada d’Ur. Aquest nou tall impedirà l’accés directe al Pas de la Casa, de manera que els conductors hauran d’entrar a Andorra per la frontera del riu Runer. Ho ha publicat aquest dijous RTVA.
Aquest segon tall se suma al ja existent a Tarascon, que és previst que s’allargui fins diumenge. Divendres, un grup d’agricultors francesos, companys de Tallant, té previst reunir-se amb la ministra d’Agricultura francesa, Annie Genevard, per a intentar trobar una solució al conflicte. “Si divendres hi ha una solució, a final de setmana ens retirarem”, ha conclòs Tallant.
Malestar entre els comerciants i veïns
Malestar i perplexitat entre comerciants i veïns del pas per l’anunci de nous talls en les comunicacions amb França. A ultima hora del matí s’esperava algun comunicat de govern. Botiguers de la vila asseguren que aquests dies han reduït en un 50 per cent la facturació i veuen perillar una de les campanyes més important de l’any.