El reglament de referèndum consultiu s’aprovarà durant el primer trimestre de 2026

El Pacte d’Estat per l’Acord d’associació va donar, aquest dimecres, llum verda al Reglament sobre el referèndum consultiu, en desenvolupament de la Llei 44/2022, de règim electoral i del referèndum, amb l’objectiu de dotar de més seguretat jurídica i claredat l’organització d’aquest tipus de consultes populars sobre qüestions d’ordre polític. Es preveu així que el text pugui ser aprovat pel Govern durant el primer trimestre de 2026. El projecte, que s’ha treballat en el marc del Pacte d’Estat, també es va traslladar el passat mes de setembre a tots els partits polítics amb representació parlamentària, amb l’objectiu de fer-los partícips del procés i recollir les seves observacions.
Aquest reglament recull i dona continuïtat, amb les adaptacions necessàries, als procediments i actuacions emprats en els comicis nacionals i parroquials. El text reglamentari fixa, entre d’altres, els principis del dret de sufragi, les modalitats de vot, el procediment per a establir la data i la pregunta -que correspondrà fixar al Govern, amb l’acord del Consell General-, la participació de partits polítics i grups d’electors constituïts en plataforma per a defensar una opció de vot, i el marc per al finançament i la fiscalització de la campanya referendària.
D’altra banda, durant la reunió del Pacte també es va informar de l’estat d’avançament de l’Acord d’associació. En aquest sentit, s’ha explicat que s’han mantingut contactes entre la Comissió Europea, Andorra i San Marino amb l’objectiu de fer un punt de situació a les acaballes de la presidència danesa.
També es va assenyalar que el Consell de la Unió Europea no arribarà a un consens sobre la naturalesa jurídica del text durant la presidència danesa, que finalitza a final d’any, i la qüestió es traslladarà a la presidència xipriota a partir del gener. Els debats, però, ja es troben molt avançats i s’espera que molt probablement durant el primer trimestre de 2026 arribi al consens per unanimitat al Consell de la UE i es pugui avançar cap a la decisió de signatura.
En aquest context, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut agrair a Dinamarca l’impuls que ha donat a aquest dossier i ha expressat la confiança que el debat continuï avançant sota presidència xipriota, amb l’objectiu d’assolir el consens necessari.
Finalment, es va informar que es continuen les negociacions amb la Unió Europea en relació amb l’Acord de gestió de fronteres, que s’espera finalitzar el pròxim mes de gener i que definirà com s’implementarà el sistema a les fronteres amb Andorra. També es mantenen els contactes oberts amb Espanya i França per a definir els acords bilaterals.