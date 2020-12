El PS lamenta la “manca de lideratge i preparació” del Govern

El Partit Socialdemòcrata i el Grup Parlamentari Socialdemòcrata han fet balanç d’aquest 2020 que ja s’acaba, un balanç marcat per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. En aquest context, la formació socialdemòcrata extreu tres conclusions: que al Govern li “manca lideratge i preparació en alguns llocs claus”; la “falta de contactes i interlocutors” a nivell internacional de l’Executiu; i que la poca diversificació econòmica “ens passarà factura”.

El secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, han fet, aquest dimarts a la tarda, balanç de l’any 2020 i han defensat que “ara no podem deixar a ningú endarrere”. Baró ha lamentat, en aquest punt, que el pressupost aprovat per al 2021 no permet assegurar-ho. En aquesta mateixa línia, el secretari d’organització de la formació ha reiterat que “seguim tenint la mà estesa per ajudar al Govern, perquè ajudar al Govern és ajudar a tota la ciutadania d’Andorra”, tot lamentant que sovint les aportacions fetes no s’han tingut en compte, malgrat que després l’Executiu s’ha vist obligat a rectificar.

És en aquest sentit que López ha posat en evidència la manca de diàleg del Govern, ja no només amb el PS, sinó també amb representants d’associacions empresarials, sindicals i d’altres. En aquest punt, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha lamentat que el Govern està “a vegades més preocupat per les operacions de màrqueting que no pas pels problemes reals del país”, com demostra la “precipitació en els anuncis”, com el de l’arribada de turistes catalans per Nadal, de l’obertura de les pistes d’esquí o l’arribada de les vacunes.

Per tot això, el PS arriba a tres conclusions. La primera és que al Govern “no està preparat”. Els socialdemòcrates entenen que l’Executiu té una “manca de lideratge” i una “manca de preparació en alguns llocs claus”, com poden ser els ministeris d’Economia i Empresa, i de Finances. López ha exemplificat que des d’aquests dos ministeris es van haver de fer modificacions a les mesures acordades per pal·liar els efectes econòmics de la crisis sanitària “perquè no ens havien volgut escoltar”.

La segona conclusió és que “els governs conservadors de DA no han apostat mai pel multilateralisme, i això ho estem pagant greument”. La prova, segons López, són les pròpies paraules del cap de Govern en la primera al·locució amb motiu de la Covid-19: “Andorra només ens té a nosaltres”. I també ho demostra el fet que el país ha estat tancat molts mesos aquest any.

La darrera de les conclusions és que “la crisi econòmica i social que viu Andorra serà segurament més forta que en altres països del nostre entorn”, a causa de la forta dependència del turisme. “Les polítiques dels diferents governs de dretes que han governat Andorra els darrers anys s’han dedicat més a conservar i preservar un model econòmic i social que des del PS havíem dit que ens acabaria passant factura”, ha dit López.

Per altra banda, Baró ha defensat la necessitat de “reforçar el nostre sistema sanitari” i ha expressat el condol a les famílies de les persones que han mort a causa de la Covid-19.