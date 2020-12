Dispositiu policial especial per a evitar festes clandestines per Cap d’any

Enguany, a causa de la situació excepcional actual, el Cos de Policia durà a terme la nit del 31 de desembre un reforç policial nocturn per fer prevenció i controls a fi d’evitar possibles festes clandestines que es puguin arribar a organitzar, així com per fer respectar els decrets extraordinaris d’adaptació de les mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i la resta de normatives existents.

El desplegament del reforç es farà amb presència a les set parròquies, i especialment en zones conegudes com a sensibles i on solen haver concentracions i consum de begudes alcohòliques, sense descuidar altres llocs i infraestructures on també s’hi podrien organitzar festes, segons assenyala la Policia en un comunicat.

Per aquest motiu s’ha dissenyat un pla estratègic de gestió, on hi hauran operatius específics per prevenció, seguiment, control i denúncia de les infraccions que es puguin constatar, i alhora reforçar els controls i en general la vigilància, amb la finalitat de poder dissuadir qualsevol acte il·lícit que pogués esdevenir.

El comunicat s’ha fet públic “ja que el Cos de Policia vol donar un missatge clar que cal dur a terme les recomanacions fetes per les autoritats sanitàries, i apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva de la població andorrana”.