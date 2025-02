El PS inclou la creació d’un Comitè tècnic d’assegurances i salut per al dret a l’oblit sanitari

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat vuit esmenes a la Proposició de llei per a fer efectiu el dret a l’oblit sanitari que el mateix Grup Parlamentari va presentar a finals de setembre i que el Consell General va aprovar entrar a tràmit a l’octubre. Les modificacions presentades tenen la voluntat de millorar el text amb les aportacions rebudes per part de les assegurances i les associacions involucrades.

En aquest sentit, la consellera general del PS ha inclòs al text la creació del Comitè tècnic de coneixement d’assegurances i salut, un òrgan consultiu adscrit al Ministeri, però amb actuació independent, autònom i imparcial. “Considerem necessària la creació d’un organisme que assessori els responsables de la sanitat en relació a les polítiques sobre decisions en l’àmbit de l’atenció sanitària i l’assegurança de salut basant-se en recerques científiques i objectives i avaluï periòdicament les patologies susceptibles de ser incloses en graelles de referència atenent els progressos de la medecina i les dades científiques. Aquests organismes existeixen a països com Bèlgica i França (Convenció AERAS)” detalla l’esmena.

Vela també ha afegit una Disposició addicional sobre el Codi de bona conducta i el qüestionari mèdic amb l’objectiu de garantir els drets dels assegurats en l’aplicació de la llei de l’oblit sanitari, així com articles sobre les infraccions molt greus i la seva tipologia, les quals modificarien l’article 54. Infraccions molt greus de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances i l’article 43. Infraccions de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor. Finalment, també es modifica l’entrada en vigor de la llei i es proposa que sigui dotze mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i no l’endemà com indicava el text inicial.