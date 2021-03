El PS denuncia els arguments “polítics” del fiscal general

El ministeri fiscal considera que el suport dels consellers generals socialdemòcrates Susanna Vela i Carles Sánchez al recurs presentat per Terceravia en contra de la Llei de modificació de la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei general de sanitat no és vàlid, tot i que aquest va ser admès a tràmit el passat 17 de febrer pel Tribunal Constitucional. El fiscal general assegura que l’actuació dels dos consellers és nul·la perquè el grup parlamentari havia votat a favor i no s’hauria d’haver permès que Vela i Sánchez signessin el recurs d’inconstitucionalitat per aquest motiu, un fet que els socialdemòcrates denuncien perquè no hi ha cap llei que així ho indiqui. “Ens preocupa molt l’actuació del fiscal general per no complir amb la funció que té atribuïda constitucionalment i que els seus arguments no siguin jurídics sinó polítics” ha manifestat la consellera general Judith Salazar en la roda de premsa per anunciar les consideracions fetes pel ministeri públic i el Consell General després de rebre els informes preceptius.

Els consellers generals subratllen que el fiscal, amb aquesta consideració, vol evitar que el Tribunal Constitucional analitzi aquesta llei i “faci la seva feina”. El suport dels socialdemòcrates es fa per garantir els drets de la ciutadania ni l’interès general, els quals haurien de respondre que les coses “s’estan fent bé”.

Vela, Sánchez i Salazar també han destacat que no és la primera vegada que la fiscalia “fa política” en defensa del Govern amb exemples com l’anomenada “fiscalada” o el procés judicial contra la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, per les seves declaracions a la Cedaw.