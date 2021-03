El PS d’Encamp demana l’opinió de la majoria comunal sobre el projecte d’aeroport a Grau Roig

El conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp Enric Riba ha entrat una bateria de preguntes per a tractar al proper ple del Consell de Comú en relació al projecte d’aeroport a Grau Roig, amb la voluntat de conèixer l’opinió que mereix a la majoria comunal.

Concretament, Riba pregunta si el Comú està d’acord amb el projecte d’aeroport presentat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, que s’ubicaria a la parròquia, a la zona de Grau Roig. I demana, a més, que la corporació faci pública la seva opinió al respecte.

Així mateix, el conseller socialdemòcrata també pregunta si, en cas d’estar d’acord amb el projecte, “el Comú, en cas que el Govern no ho faci per tot el país, pot sotmetre via referèndum a tota la parròquia el projecte mencionat”. Finalment, Riba també pregunta si la Cambra de Comerç ha consultat el Comú abans de començar el projecte.

Riba planteja aquestes preguntes després que la Cambra e Comerç presentés el projecte la setmana passada per conèixer l’opinió del Comú, que “és el que es deu preguntar tot encampadà”, ha justificat el conseller socialdemòcrata.