El PS demana a Govern quan farà públics els avals atorgats i refusats pels crèdits tous

No és la primera vegada que el Partit Socialdemòcrata reclama aquesta transparència i aquest accés a la informació pública. La presidenta del PS, Susanna Vela ha defensat que “la ciutadania hem d’exigir sempre la transparència en la gestió pública. En una situació com l’actual, amb la quantitat de diners que l’administració pública està posant per poder pal·liar la crisi causada per la Covid-19, és el millor moment per demostrar la bona gestió responsable per part de les administracions.

La Presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana quan Govern farà públics els avals de les persones físiques i jurídiques que han sol·licitat els crèdits tous avalats per Govern, de la mateixa manera que es fa amb altres subvencions públiques. “Des del Partit Socialdemòcrata entenem que l’accés a la informació pública i la transparència de les administracions públiques garanteix el rendiment dels comptes i la responsabilitat en la gestió pública. Per això demanem a l’administració què tingui un màxim compromís amb la transparència en un moment de crisi on s’estan gestionant molts diners. Entenem que és imprescindible aquesta transparència en la gestió de la crisi”, ha explicat Vela.

Els socialdemòcrates recorden les declaracions fetes pel ministre portaveu el passat 27 d’abril, de no fer públiques les dades sobre la identitat de les empreses que s’acullen als ajuts econòmics en forma de crèdits tous ni la quantitat que percebran, i insisteixen que la informació pública ha d’estar subjecta a un règim de transparència. En aquest sentit, el PS havia plantejat una esmena, rebutjada pels Grups que donen suport a Govern el 27 d’abril al Consell General, on proposaven que, una vegada analitzades i resoltes les sol·licituds d’avals i d’ajuts financers per part d’empreses, autònoms i negocis, aquesta informació fos publicada al Butlletí del principat d’Andorra, com d’altra banda es publiquen els ajuts que dóna Govern.

