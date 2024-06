El projecte Caldes encara el tram final de les obres

Un carril tallat per a poder executar els treballs del projecte Caldes (comuee)

A Escaldes-Engordany, els operaris han començat a instal·lar aquest matí de dimecres, 26 de juny, l’escultura monumental del projecte Caldes a la placeta del Madriu. Es tracta de l’estructura principal de l’obra de Javier Balmaseda, a la qual ara caldrà posar tota la instal·lació elèctrica, les aixetes i les banyeres per tal que ragi l’aigua termal.

Paral·lelament, també s’està treballant amb la reforma de la Font del Roc del Metge i s’anivellarà la carretera amb la placeta des de l’alçada de l’hotel Carlemany fins després de la font. Per a poder fer aquests treballs, s’ha tallat una part de la carretera, de moment el carril de baixada, i es donarà pas alternatiu. Un cop finalitzat aquest costat de la carretera, es començarà a treballar amb l’altre i també es donarà pas alternatiu per tal de no tallar del tot en cap moment la circulació. Al mateix temps, a principis de juliol també es procedirà a començar les obres per a millorar i embellir l’entorn del Pont de la Tosca.

Les previsions són que bona part del projecte estigui ja enllestit a l’estiu i que els darrers detalls puguin acabar-se de cara al setembre.

El projecte vol revalorar la part històrica de la parròquia fent un homenatge a l’aigua termal, motor de la primera indústria hotelera del país. I juntament amb l’Espai Caldes, l’aparcament i la plaça de l’Església i el darrer tram de l’avinguda Carlemany per a vianants, ha de revitalitzar tota la part alta d’Escaldes-Engordany i retornar-li el protagonisme que va tenir fa anys.