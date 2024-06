Junts per la Seu lamenta la “manca de transparència de l’alcalde Barrera per negar la consulta dels decrets d’alcaldia a l’oposició”

Façana de l’Ajuntament de la Seu (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha fet públic que durant aquest primer any de govern municipal de l’alcalde Joan Barrera, l’equip de Govern “s’ha negat a permetre la consulta dels decrets d’alcaldia als regidors de l’oposició, contràriament al que preveu la normativa d’accés a la informació pública dels càrrecs electes“, assenyalen des de la formació política urgellenca.

“Aquest fet és greu”, segueixen manifestant des del grup municipal, “perquè dificulta als regidors poder realitzar la seva tasca de control i suport a l’activitat institucional de la ciutat”. Davant aquesta “anomalia democràtica”, el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, va demanar formalment el 19 de març, a través d’una instància, poder revisar de manera periòdica els decrets d’alcaldia, on es poden aprovar contractes menors o incentius a treballadors, sense fer-ho públic, per exemple. Davant la manca de resposta a la instància oficial, el passat mes de maig Junts per la Seu va demanar explicacions sobre aquest impediment a l’alcalde Barrera en una interpel.lació al plenari.

“Malauradament, ni la instància ni la interpel·lació van rebre resposta” i, segons explica Fàbrega, “per aquest motiu ens vam veure obligats a presentar una reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, i demanar-ne la seva mediació”.

Segons indiquen des de Junts, gràcies a aquesta reclamació, interposada el passat 6 de juny i acceptada a tràmit per la GAIP el dia 18 de juny, “l’alcalde Barrera s’ha vist obligat a reconsiderar la seva postura i ahir mateix va notificar a tots els regidors que es permetria la consulta telemàtica dels decrets d’alcaldia, tal i com hauria d’haver fet des del primer dia, i tal i com s’havia fet anteriorment a l’Ajuntament”, ha afegit Fàbrega.

El portaveu de Junts ha conclòs que “és lamentable que com a regidors de l’Ajuntament hàgim hagut de recórrer a un ens superior per a poder accedir normalment a la informació pública, a la qual tenim dret. El retrocés en transparència del govern Barrera és preocupant”, ha declarat Jordi Fàbrega.