El Projecte Boscos de Muntanya supera els 300 participants en les noves accions de voluntariat

Projecte Boscos de Muntanya, entitat que des de fa 13 anys treballa per promoure la conservació i millora dels boscos i paisatges del Pirineu català, ha superat totes les adversitats i aquest estiu ha aconseguit dur a terme l’activitat prevista de voluntariat. Amb un gran esforç d’adaptació a les noves normatives de seguretat, protecció i higiene, l’associació ha mantingut els projectes a la vall d’Esterri de Cardós i al Massís de l’Orri (Parc Natural de l’Alt Pirineu, Pallars Sobirà) i a Espinavell (Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Ripollès).

En total, l’entitat ha acollit 303 participants durant 17 setmanes al bosc, que han generat prop de 17.000 hores de feina. Gràcies a la tasca de conscienciació i a totes les mesures adoptades, al llarg de quatre mesos de feina al bosc no s’ha detectat ni un sol cas de coronavirus.

En el global de les estades d’enguany, s’han recuperat 5,5 quilòmetres de camins i 1,7 hectàrees de pastures. També s’han aclarit 11 hectàrees com a millora d’hàbitat, amb tres objectius clau: condicionar el bosc per al futur, reforçant-lo com a ecosistema estable i sostenible, garantir la producció de fusta, i protegir l’hàbitat del gall fer, espècie en perill d’extinció al Pirineu a causa de l’emergència climàtica. Alhora, s’han construït 16 metres de murs de pedra seca, un pont, un abeurador i un mur de contenció amb tècniques de bioenginyeria.

Adaptació i compromís

A l’hora de valorar les estades d’enguany, l’entitat destaca la complexitat del repte organitzatiu i la capacitat de resposta als imprevistos, ja que en algunes estades es van haver d’anul·lar el 90% de reserves i buscar nous participants amb molt poc marge de temps.

D’acord amb la normativa sanitària, es va reduir la mida dels equips, es van crear grups de convivència tancats, i es desinfectaven constantment tots els espais i materials. En tots els casos, la resposta dels participants va ser excel·lent.

Reconeixement internacional

Aquest 2020, l’European Outdoor Conservation Association (EOCA) ha guardonat el Projecte Boscos de Muntanya amb un dels tres premis destinats a projectes de recuperació i conservació del patrimoni natural, juntament amb un projecte de reforestació a la selva tropical de Borneo i la xarxa de protecció de boscos vells d’Alvèrnia (França). La fundació ha estat escollida entre 120 projectes d’arreu del món, xifra rècord de candidatures.

A l’hora de presentar els mèrits del Projecte Boscos de Muntanya, EOCA considera que “l’entusiasme i la dedicació de la seva causa a l’hora de protegir i cuidar els entorns de bosc i de muntanya són inspiradors” i afirma que “estem molt orgullosos d’involucrar-nos en la fantàstica feina de conservació que estan duent a terme”.

2020: consolidació i impuls

El Projecte Boscos de Muntanya ha viscut una temporada pletòrica en termes d’activitat. El 2020 és l’any amb més projectes, encàrrecs, aliances i finançadors de la història de l’entitat, que gaudeix d’un alt nivell de reconeixement social i celebra la consolidació del vincle amb les principals institucions i organitzacions responsables de la gestió dels boscos de muntanya.

“Ara ens sentim més recolzats i més ferms que mai. Sentim que cada vegada més gent valora la nostra trajectòria, els resultats, la qualitat de la feina ben feta i la perseverança de tots aquests anys, sense deixar de perdre la proximitat”, declara Andreu González, fundador i director de l’entitat.

Futur incert però esperançador

La pandèmia ha impactat de ple en el sector del voluntariat ambiental, però el Projecte Boscos de Muntanya també hi veu motius per a l’optimisme: “Vénen dos anys molt incerts, necessitem ser flexibles i adaptar-nos al nou context. La reducció de l’activitat amb grups més grans pot ser una oportunitat per a treballar més en qualitat i proximitat”, assegura González.

“També ho podem aprofitar per explicar millor la nostra causa a distància, més enllà del bosc, potenciant canals de comunicació digitals que ens ajudin a fer créixer la nostra comunitat en quantitat però, sobretot, en qualitat i vincle amb la nostra feina.”