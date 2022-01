El projecte ArtCamp es presenta a l’Expo de Dubai

El Pavelló d’Andorra a l’Expo de Dubai ha acollit aquest dilluns la presentació del projecte impulsat per Andorra, ArtCamp. L’acte, sota el nom ArtCamp Andorra for Global i organitzat per la Comissió Nacional d’Andorra a la UNESCO (CNAU), pretén compartir aquesta iniciativa per crear noves col·laboracions culturals amb altres països del món i continuar a exportar el concepte fora de les nostres fronteres.

La presentació s’emmarca en la setmana temàtica dels Global de les Nacions Unides en relació a l’Agenda 2030. Del 15 al 22 de gener es reuniran governs, empresaris i societat civil d’arreu del món a l’Expo de Dubai amb la intenció d’accelerar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’esdeveniment impulsat per la CNAU ha permès demostrar que les arts poden obrir nous camins per fomentar el diàleg intercultural i garantir unes societats sostenibles per les futures generacions.

El projecte ArtCamp Andorra ja té 14 anys de llegat i consisteix a promoure intercanvis entre els artistes que venen de tot el món i en fomentar els valors de pau, de diàleg intercultural i de respecte que defensa la UNESCO.

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha donat, de forma telemàtica, la benvinguda a l’acte que ha comptat amb la participació del Secretari General de la CNAU, Jean-Michel Armengol, que ha presentat el projecte ArtCamp Andorra. També han pres part de l’acte el representant de la Delegació Permanent de Malta a la UNESCO, Matthew Sultana, qui ha dut a terme l’explicació de la versió maltesa del projecte, l’ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la diplomàcia cultural i padrina de l’ArtCamp Andorra i Malta, Hedva Ser, per explicar les premisses d’aquesta iniciativa cultural per la pau i finalment també ha participat l’artista d’Oman, Sami Siyabi, per compartir la seva experiència com a participant de l’ArtCamp Andorra el 2014 i a l’ArtCamp Malta el 2015.

Arran de la presentació d’aquest dilluns, també s’ha anunciat la propera organització de l’ArtCamp a l’Emirat d’Ajman als Emirats Àrabs Units, en col·laboració amb la Universitat d’Arquitectura, Art i Disseny d’Ajam, del 14 al 21 de març d’enguany.