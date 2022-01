El campionat del món de triatló d’hivern torna a Sant Julià de Lòria amb més participació

Naturland acollirà del 3 al 6 de febrer, per segon any consecutiu, el World Triathlon Winter Championships, i per primera vegada el World Triathlon Winter Duathlon Championships. A la presentació oficial que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, l’organització ha anunciat que es preveu l’arribada de més de 250 atletes de 14 països, en una prova on els millors atletes d’aquesta disciplina competiran per aconseguir els títols mundials en les categories elit, Sub-23 i júnior.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha recordat que “la prova, organitzada pel Grup Ironman, repeteix a Andorra després de l’èxit de l’anterior edició i d’haver superat tots els obstacles generats per la pandèmia. Estem segurs que enguany el retorn econòmic per a la parròquia i el país encara serà més important (l’organització preveu un retorn d’uns 390.000 euros). A més arriba amb moltes novetats que faran que l’esdeveniment sigui més espectacular, no només pels atletes sinó també pels espectadors, que podran gaudir d’un esdeveniment esportiu de primer nivell”.

Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha explicat que “amb un projecte molt renovat pel que fa al programa d’activitats tant a l’hivern com a l’estiu, Naturland torna a acollir a la seva cota 2.000 una dura prova que exigeix el màxim dels atletes. Penso que l’èxit de l’any passat, malgrat les difícils condicions a què ens va portar la pandèmia, ha estat el factor clau perquè la Unió Internacional de Triatló hagi confiat novament en les nostres instal·lacions”.

La novetat més destacable és el nou format en el que es desenvoluparan les proves, els atletes Elit, sub-23 i júnior completaran els 8km de cursa a peu, els 14 de BTT i els 12 d’esquí de fons. Però hauran de fer cinc transicions, dues voltes de cada tram, el que significa que els atletes començaran amb una volta complerta al circuit començant per la carrera a peu, per saltar després a la bicicleta i continuar amb l’esquí de fons. Una cop completada la primera volta els atletes deixaran l’esquí de fons per iniciar de nou el circuit amb la cursa a peu, unes modificacions que no afectaran el recorregut dels grups d’edat i els para triatletes.

Una altra novetat a destacar de la segona edició és el canvi en la cursa per relleus en equips mixtes. Seguint les directius que aplica la World Triatlon des d’inicis d’aquest 2022, l’ordre de realització de les proves serà: home-dona-home-dona. Els equips hauran de completar dues voltes al circuit de 1,1 km de cursa a peu, de 2,2km de BTT i de 2.2 d’esquí de fons.

La World Triathlon Winter Duathlon Championships

El director regional de the IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha remarcat el fet que aquesta renovada edició també comptarà amb la celebració, per primera vegada, del mundial de duatló d’hivern els dies 3 i 4 de febrer també a Naturland.

El desenvolupament de la prova es podrà seguir en directe per Triathlon Live, la web de Ràdio i Televisó d’Andorra i a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria també s’instal·larà una pantalla gegant per seguir les competicions.