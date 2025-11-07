El programa e-Engega impulsa la mobilitat elèctrica al país amb 131 sol·licituds

El programa de subvencions impulsat pel Govern per a estimular la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables i així incentivar la mobilitat sostenible del país, anomenat e-Engega, ha esgotat el pressupost previst per enguany de 750.000 euros amb l’aprovació de 131 sol·licituds. La secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat fa un balanç molt positiu del funcionament del programa, que s’ha pogut allargar durant tot l’any, i que ha facilitat millorar el parc mòbil que es mou de forma recurrent, com per exemple taxis o furgonetes. Així, es reafirma el compromís amb la transició energètica i la millora de l’eficiència del parc automobilístic nacional.
El paquet d’ajuts d’enguany, que es va obrir el passat 3 d’abril, ha permès estimular la compra de 93 turismes 100% elèctrics (tres dels quals són taxis) i 23 híbrids endollables. A més, s’ha subvencionat la compra de 6 furgonetes 100% elèctriques. La resta de sol·licituds aprovades són per a ciclomotors i motocicletes, també elèctriques.
Això dibuixa que la demanda d’ajuts s’ha centrat majoritàriament en vehicles 100% elèctrics. En detall, han representat el 82,4% de les sol·licituds i han concentrat el 90,8% de l’import total atorgat, aproximadament 680.000 euros, dels quals 206.000 euros destinats a la compra de vehicles comercials per a empreses (sumant taxis, turismes comercials i furgonetes). És a dir, que 3 de cada 10 euros destinats del programa d’enguany s’han aportat per a vehicles comercials que es mouen diàriament pel país i, per tant, són els que poden generar més pol·lució.
Desgranant les subvencions atorgades, els turismes elèctrics (categoria M1) han estat els més sol·licitats, amb un 71% de les demandes i un 78% de l’import total subvencionat. Els turismes híbrids han representat un 17,5% de les sol·licituds i un 9% de l’import total.
Enguany s’ha mantingut un volum de sol·licituds molt similar al de l’any passat pel que fa als vehicles elèctrics i una lleugera davallada de sol·licituds dels vehicles híbrids. El nombre total de sol·licituds subvencionades ha passat de 150 l’any 2024 a 131 enguany, principalment per l’augment de les ajudes destinades als turismes taxi i a les furgonetes que s’han endut una bona part del pressupost.