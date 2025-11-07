Tres persones detingudes per alcohol al volant. Una, havia tingut un accident i, una altra, a més, anava drogada

La nit de dijous, a Encamp, el servei de Policia va detenir una dona de 32 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,49. Aquesta, es va veure involucrada en un accident de circulació que es va saldar amb dany materials. La dona hauria perdut el control del vehicle i, segons explica el servei de l’ordre, va bolcar quan circulava per la CG-2 en direcció ascendent.
D’altra banda, la matinada d’aquest divendres, un conductor de 22 anys ha estat arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,18 i positiu en drogues al volant durant un control preventiu a Andorra la Vella. Abans que el controlés la Policia, havia causat diversos danys a les instal·lacions d’un establiment de la capital mentre efectuava maniobres amb el vehicle per a sortir de l’aparcament.
Els darrers dies, al Pas de la Casa, la Policia ha detingut un altre conductor, aquest de 31 anys, per circular amb una taxa d’alcoholèmia de 0,87.