Cultura atorga una beca de 3.276 euros per a una estada de creació a l’estranger

El departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha concedit una beca per a fer una estada de creació a l’estranger valorada en 3.276 euros a l’artista andorrà Àlex Rispal Fernández. El becat farà una estada de processos digitals i híbrids de fotografia i pintura, prevista entre l’11 de novembre i el 3 de desembre d’enguany, a la residència Latitude Art Residency de Ciutat del Cap (Sud-àfrica).
El programa de beques per a fer estades a l’estranger té per objectiu impulsar les carreres dels creadors del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i la generació d’oportunitats professionals fora del país. Aquest programa de beques, que va néixer el 2022, i s’emmarca dins del Pla estratègic de Cultura 2030, dona resposta a les demandes del sector per a impulsar ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització de la producció creativa del país.