El programa d’Alt Rendiment d’Andorra subvenciona un total de 52 esportistes en el 15è cicle de beques

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha presentat aquest dimarts els esportistes becats amb el 15è cicle del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA). Riva ha explicat que enguany s’han becat un total 52 esportistes amb una dotació econòmica total de 317.426 euros, unes xifres molt similars a les assolides l’any passats.

“Les beques atorgades permeten mantenir el nivell dels esportistes i ajudar-los en les seves formacions”, ha destacat la titular de Cultura i Esports que ha posat en relleu el manteniment del pressupost tot i la situació provocada per la COVID-19. En la línia de millorar el programa ARA, Riva ha explicat que el Ministeri treballa amb la definició d’un nou model. Aquest pretén oferir més instal·lacions i serveis a l’esportista, tenint com a centre vertebrador el Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO).

El projecte persegueix els mateixos objectius que anys anteriors entre els quals es destaca: incrementar la preparació dels esportistes perquè assoleixin els millors resultats possibles en les competicions internacionals; facilitar les eines necessàries a l’esportista per millorar el seu rendiment i reconèixer a l’esportista per la seva aportació a la societat.

En aquest quinzè cicle, marcat per la situació provocada per la COVID-19, Riva ha explicat que s’han integrat nous ítems en els criteris de selecció per facilitar l’entrenament i el rendiment dels esportistes. Així s’han tingut en compte els resultats de les dues últimes temporades així com les possibles afectacions de la pandèmia en les diverses modalitats esportives.

En aquest mateix sentit, Ruiz ha recordat que la dotació econòmica total no inclou la previsió de les beques corresponents als esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme a l’espera que acabin la temporada de competicions (finals d’octubre). Tampoc s’inclou la previsió dels premis que s’atorgaran al primer trimestre de l’any 2021.

Les beques ARA, que compten amb 4 programes, han quedat repartides de la següent manera en nombre d’esportistes: el programa Joves Promeses (13 esportistes), el programa Promeses (29 esportistes), el programa de Plans Especials (5 esportistes), el programa Elit destinat als esportistes amb dedicació exclusiva i als que compaginen l’esport amb la vida laboral (5 esportistes).

Ajudes puntuals de la segona convocatòria 2020

Durant la roda de premsa, Riva i Ruiz també han explicat que el Govern ha aprovat la segona convocatòria dels ajuts puntuals del 2020. En aquest cas, i tenint en compte la situació provocada per la COVID-19, el Ministeri ha reservat una part de les ajudes a les federacions en una segona convocatòria perquè s’hi puguin acollir aquelles que no ho van fer en la primera convocatòria de l’any. A més, també es preveu donar suport a aquelles que duguin a terme activitats no previstes inicialment o vulguin subscriure programes formatius per als seus tècnics i/o entrenadors.