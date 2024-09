Els socialdemòcrates lamenten que el cap de Govern no comparegui per l’afer Grifols

Els consellers generals socialdemòcrates, Susanna Vela, Pere Baró i Judith Salazar (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata lamenta que el cap de Govern no comparegui davant la Comissió d’Economia per a “donar explicacions sobre la fallida del projecte de laboratori P3 que la multinacional Grifols havia de construir a Andorra”. Així ho han manifestat la presidenta suplent, Susanna Vela, i el conseller general Pere Baró, els quals han destacat que acceptaran la proposta dels grups parlamentaris de la majoria, tot i que aquesta és “insuficient” perquè les ministres Conxita Marsol i Helena Mas no lideraven cap de les dues carteres la legislatura passada i el Pacte de Socis el van signar l’antic ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el cap de Govern, Xavier Espot.

Baró ha lamentat que els grups de la majoria fessin l’anunci a través de la premsa “sense tan sols trucar prèviament als membres de la Comissió per a informar-los de la seva decisió i l’ha titllat de manca de respecte”. El conseller general també ha recordat que el reclam era que el cap de Govern comparegués perquè “és el màxim valedor del pacte” i per transparència cap a la ciutadania. Així mateix, ha subratllat que “si no estem convençuts d’allò que ens expliquin” s’empraran els mecanismes que permet el Consell General per tal d’aconseguir la informació. “El cap de Govern s’amaga rere les ministres, no sabem per què, però malgrat que acceptem la compareixença seguirem insistint directament”, assenyala el PS.

El president del PS ha posat en dubte que les respostes que es donin per part del Govern puguin ser certes i ha posat èmfasi en el fet que des de l‘executiu i des dels grups que li donen suport es vulgui amagar la informació requerida i “s’hagi, fins i tot, mentit al ple del Consell General sobre aquest tema”.

Finalment, Baró ha desmentit les paraules de la presidenta de la Comissió d’Economia, Meritxell López, respecte que “un cap de Govern mai havia comparegut i ha detallat que l’any 2010 el cap de Govern del Partit Socialdemòcrata ho va fer amb la Comissió d’Exteriors per a informar de la negociació sobre un Acord monetari amb la Unió Europea i l’evolució de les relacions globals amb la Unió Europea”.