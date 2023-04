El Principat assoleix una ocupació hotelera superior al 73% pel pont de Setmana Santa

Una habitació d’hotel (Pexels/arxiu))

Pel pont de Setmana Santa, el Principat a assolit un 73,45% d’ocupació hotelera. Aquestes xifres corresponen a la mitjana dels dies 6, 7, 8, i 9 d’abril i, segons apunten des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), aquestes dades encara no estan tancades perquè hi ha establiments que encara no han facilitat els seus registres. És a dir, que el percentatge podria ser més alt.

Si s’agafa la mitjana de tota la setmana, del 3 al 10 d’abril, aleshores, l’ocupació hotelera se situa al voltant del 70%. Des de la UHA s’afirma que “l’ocupació real ha estat una mica per sobre de les previsions que teníem fa uns dies, ja vam dir que les reserves d’última hora solen acabar de fer pujar o baixar els pronòstics”.

Així, doncs, es pot dir que en general, i vist el temps i l’escassetat de la neu, en aquesta Setmana Santa, la mitjana de les ocupacions “es pot considerar força correcta”.