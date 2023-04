Andorra la Vella: Concurs de cuina, sortida a Barcelona, música i esport per als joves per Setmana Santa

Una de les activitats de les vacances de Pasqua és la formació en voluntariat (AndorraCapital)

El servei de Joventut ofereix aquestes vacances de Pasqua una quinzena d’activitats adreçades a joves a partir de 12 anys amb propostes de tota mena que inclouen des de música en directe, gimcanes i formacions sobre voluntariat fins a activitats esportives i de cuina o una sortida de dos dies a Barcelona.

Les activitats van començar el dilluns 3 d’abril i s’allargaran fins aquest dissabte, dia 15. La primera setmana van acollir 71 usuaris, que es van sumar als tallers de bricolatge, al Cuina sense pares, a una gimcana per a cercar per Andorra la Vella ous de xocolata, als pòdcast de tertúlia d’El Rusc i a una formació per a conèixer el programa Voluntariat Jove.

Aquesta setmana, algunes de les activitats estrella són un concurs per equips per a demostrar les habilitats culinàries i que s’ha batejat com MasterChef d’El Rusc, que tindrà lloc demà dimecres entre les 10 i les 18 hores, i una sortida de dos dies a la capital catalana (dijous i divendres amb pernoctació per a, entre d’altres, conèixer un espai jove, visitar el Camp Nou i el Museu del Barça i el Museu Moco).

El programa es tancarà amb un torneig de vòlei (dijous) amb la col·laboració del Club Vòlei Andorra, un taller de manualitats (divendres) i una Jam session de ball (dissabte).

En paral·lel, prop de 350 infants i joves participen cada setmana en els campus esportius i les activitats de lleure que organitza el Comú d’Andorra la Vella i els clubs esportius aquestes vacances de Setmana Santa.

Consultar aquí el detall del programa de les vacances de Setmana Santa