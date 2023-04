El primer gegant d’Organyà entra al Mapa Geganter català

Presentació de lo Quimet, el primer gegant d’Organyà, apadrinat pels gegants de Cardona

El primer gegant d’Organyà ja és al Mapa Geganter dels Països Catalans que divulga, a través d’internet, el web GegantCat. Lo Quimet ja disposa de la seva fitxa tècnica en aquest portal, tot just uns dies després que fos presentat públicament.

L’estrena es va dur a terme recentment amb la celebració de la primera Trobada Gegantera d’Organyà. A la mateixa festa es va donar a conèixer la nova colla del municipi, que ara s’està configurant. Lo Quimet ha estat apadrinat pels gegants de Cardona, l’Abdalà i l’Adalés. A la cercavila també hi van participar la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, els Asparracats de Tragó, la colla Los Maitips de Peramola i els Geganters del Barri de la Coromina de Cardona.

El nou gegant ha estat construït pel Taller d’Escultura Casserras, de Solsona, i ha estat finançat per l’Ajuntament d’Organyà. Té una alçada de 3,60 metres i pesa 36 kg. Està construït seguint les tècniques i materials tradicionals de la imatgeria festiva catalana. L’escultura és de cartró pedra, policromada a l’oli, amb el cavallet de fusta i els ulls de vidre.





Homenatge a Miret i Sans

El seu nom és un homenatge al reconegut estudiós barceloní Joaquim Miret i Sans (1858-1919), descobridor d’un dels textos més antics i representatius de la llengua catalana: les Homilies d’Organyà. Miret i Sans va historiador, acadèmic i membre fundador de l’Institut d’Estudis Catalans.

En la vestimenta s’han seguit les mateixes instruccions que Miret i Sans va deixar al seu sastre, i que es mantingueren sempre: l’americana havia de ser llarga. A la mà esquerra hi porta el seu gran descobriment, les Homilies. I a l’altra hi porta un bastó de bambú, que no li servia per a recolzar-s’hi sinó per a moure’l al compàs dels seus passos en caminar. Al trau, hi porta un clavell vermell.

De l’Alt Urgell, al Mapa Geganter dels Països Catalans també hi apareixen els gegants nous i vells de la Seu, Oliana i Peramola, a més de la geganta de Tragó de Segre. De la Cerdanya, hi figuren els de Puigcerdà, Alp, Queixans i Vilallobent. I d’Andorra, els d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.