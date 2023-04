Quatre turistes detinguts, aquest cap de setmana, per possessió de drogues

Un home emmanillat (iStock)

Per possessió de productes estupefaents, aquest cap de setmana, la Policia ha detingut 4 persones no residents al Principat. Divendres, a la frontera del riu Runer, va ser arrestat un home no resident de 20 anys amb 6 pastilles d’èxtasi i 0,4 grams de cocaïna.

Pel que fa a dissabte i diumenge, es van detenir 3 persones més a proximitats de locals d’oci nocturns. El primer, un home de 26 anys al Pas de la casa en possessió de 0,5 grams de ketamina. Els altres dos, homes de 20 i 28 anys a la parròquia de Canillo amb 1,9 grams de “tusi” i 0,7 grams d’MDMA respectivament.