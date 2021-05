El ple de la Seu d’Urgell aprova una moció per impulsar el nou centre residencial per a gent gran

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana una moció per definir un model mixt per al nou centre residencial per a gent gran de la ciutat. La proposta, presentada per Compromís, va ser consensuada amb l’equip de govern (Junts i ERC) i amb la CUP i va tirar endavant per unanimitat.

En l’exposició de motius per part de Compromís, Carlota Valls va explicar que “el nou equipament residencial per a gent gran és cada cop més a prop” i per això veu necessari el consens entre les forces polítiques, pel que fa aspectes com ara la necessitat de l’equipament (població envellida, mitjana d’edat alta i places insuficients actualment), la ubicació (a l’Horta del Valira, a prop de Santa Magdalena), la redacció del projecte (amb una reserva de 500.000 euros en el pressupost 2021 per a la contractació del projecte i per iniciar la construcció), i l’encàrrec del projecte pel primer semestre d’enguany.

Ara, segons Valls, cal posar-se d’acord també en quin model de residència es desenvolupa. La regidora va plantejar un “model mixt”, en el qual l’usuari sigui atès des del moment que ingressa lliurement i en què es doni respostes adaptades a les necessitats de cada persona fins al final de la vida. Això inclouria, d’una banda, els pisos tutelats amb diferents graus d’autonomia, les unitats de convivència (pels qui prefereixen viure en comunitat) i també places d’assistència. I comporta que l’equipament estigui “prou sectoritzat per a cada necessitat”. Pel que fa a les places de residència del Sant Hospital, Compromís entén que, amb la reforma prevista actualment, la tercera planta del centre mèdic seria l’espai ideal per a places de sociosanitari i per a internaments puntuals o tractaments pal·liatius. En canvi, consideren que cal un equipament específic per a malalties o trastorns mentals de llarga durada. Sobre aquest apartat, el grup municipal va apuntar que el Bisbat d’Urgell té un projecte en curs, al qual l’Ajuntament hi podria donar suport; i que si aquest acord no és possible, caldria pensar en un nou equipament.

Per l’equip de govern, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, va valorar que tots els grups municipals estan “d’acord des del primer dia en la necessitat d’un equipament residencial i en consensuar-lo”, com també en el fet que “el vell model de macroresidència està caducat, i la pandèmia ho ha demostrat”. Per això, Lamolla indica que cal potenciar l’autonomia i la decisió personal al màxim, tot adaptant-se als diferents graus d’autonomia de cada usuari.

Per tot plegat, el govern municipal es mostra obert a debatre el model entre tothom per consensuar-lo i acabar-lo de refefinir. D’altra banda, Marian Lamolla va informar que dimecres vinent hi haurà una reunió amb Ferran Mateu Soler, arquitecte expert en equipaments residencials que, entre d’altres, és l’autor del disseny del centre Viu Bé, a Igualada, que actualment ja compta amb dos edificis.

La portaveu de la CUP, Xènia Antona, va mostrar-se d’acord amb la moció, però va matisar que el model de residència que s’hi exposa no és el que defensa el seu grup. Antona es mostra d’acord amb temporalització, però creu que cal tornar a posar el projecte sobre la taula. La regidora creu que construir un nou edifici per a la part de residència no és necessari havent-hi ja el de l’Hospital, i que “pot ser que no hi hagi recursos per a tot”. D’altra banda, la CUP creu que el més important és que es compleixi el compromís de fer la residència aquesta legislatura i “apressar” la comissió que en segueix l’evolució.