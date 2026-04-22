El Pla de Barris invertirà 12,5M€, a la Seu d’Urgell, a través de 30 actuacions al centre de la ciutat i al centre històric

Aquesta tarda de dimecres, la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit la presentació pública del nou Pla de Barris 2026-2030, un ambiciós full de ruta que suposarà una inversió total de 12,5 milions d’euros, amb una subvenció directa de gairebé 9 milions d’euros provinents de la Generalitat. En total, seran 30 actuacions al centre de la ciutat i al centre històric. L’acte ha comptat amb la presència del Comissionat del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya, Carles Martí, i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, qui han detallat les 30 actuacions previstes per a revitalitzar el cor del municipi.
Carles Martí ha explicat que el pla sempre proposa programes que tenen tres línies: la de la transformació física (infraestructures i habitatges), la de la transició ecològica per a pal·liar el canvi climàtic, i finalment l’acció sociocomunitària. “No hi ha transformació real si no és tenint en compte aquestes tres vessants de forma complementària”, ha afirmat el Comissionat del Pla de Barris.
Col·laboració entre administracions i objectiu per a la Seu
Martí ha subratllat que la col·laboració interinstitucional és on es troba la clau de l’èxit a l’hora de tirar endavant un pla com aquest. “Els ajuntaments tindrien dificultats per a tirar endavant projectes tan ambiciosos en només cinc anys, i per a la Generalitat no tindria sentit fer-ho sense el lideratge i les idees del propi municipi”.
El Comissionat del Pla de Barris i Viles de la Generalitat ha mostrat la seva satisfacció de poder compartir aquest projecte de revitalització i regeneració. “La suma de les institucions amb la participació dels veïns i veïnes permetrà que el centre històric de la Seu torni allà on mai hauria d’haver deixat d’estar: entre els llocs emblemàtics del país”, ha reblat Carles Martí.
Objectiu de les obres urbanístiques
Per la seva part, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha explicat en aquest acte que ha omplert la sala d’actes de veïns i veïns de la ciutat que “volem una pacificació que ha de posar les persones per davant dels vehicles, amb unes actuacions molt decidides. L’objectiu és la projecció de l’Eixample cap al centre històric, incloent-hi una plataforma única amb voreres molt ampliades per a donar vida a aquest espai”.
Procés participatiu i orgull del projecte
L’alcalde Barrera ha volgut remarcar que les 30 accions que es portaran a terme a la Seu a través del Pla de Barris “s’han definit, primer de tot, escoltant a totes les associacions i els diversos col·lectius de la ciutat, enriquint la nostra visió amb els seus suggeriments. Estem orgullosos d’haver estat una de les 20 ciutats escollides a tot Catalunya per a revertir la degradació paulatina del nucli antic de la Seu”.
Set grans àrees per a una transformació integral
Sota el lema ‘Cuidem la Seu, construïm futur’, el projecte busca una transformació integral que equilibri l’obra pública amb la dinamització social i econòmica.
La inversió de 12,5M€ es desglossa en set eixos d’actuació que redefineixen l’espai públic i els serveis a la ciutadania:
- Transformació urbana (3.800.000 €): És l’eix amb més dotació. Inclou la reforma de l’avinguda Pau Claris i de la plaça Catalunya, així com la creació d’un eix verd entre la plaça de la catedral i el pàrquing Dr. Peiró.
- Millora d’equipaments municipals (2.050.000 €): Es rehabilitaran les plantes pendents de l’edifici de les Monges i s’adequarà la tercera planta del centre cívic el Passeig.
- Institucionalització del Centre Històric i Serveis de la Generalitat (2.000.000 €): Destaca la rehabilitació de Ca l’Armenter (al carrer Canonges cantonada amb Sant Just) per a convertir-lo en el Centre d’investigació IRTA–Pirineu i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Generalitat.
- Habitatge (1.350.000 €): S’activaran ajuts directes per a la rehabilitació d’edificis i el pintat de façanes per a millorar el parc d’habitatges privat.
- Dinamització del comerç i activitats econòmiques (900.000 €): Suport a la modernització comercial i implantació de noves activitats amb el suport d’una figura de dinamització econòmica.
- Embelliment del Centre Històric (820.000 €): Actuacions de millora de la imatge urbana i nova senyalització tant urbana com turística.
- Inclusió social (600.000 €): Programes per a la inclusió de persones nouvingudes i famílies vulnerables, amb el suport de dues persones educadores de carrer.
Un compromís amb el futur de la ciutat
El projecte, que ja es troba en fase d’execució en alguns dels seus punts, marca un abans i un després en la gestió urbana de la Seu d’Urgell, prioritzant la cohesió social i la modernització d’infraestructures vitals. Així com portar serveis clau de l’administració al bell mig del centre històric.