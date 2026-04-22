El 29è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol premia el recull “Recer”, de Cristina Llanas, i el poema “La dona feina”, d’Albert Ruiz

Els guanyadors del certamen amb la ministra, Mònica Bonell, tercera per l'esquerra (SFGA)
Coincidint amb el Dia mundial del llibre, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha lliurat aquest vespre els premis del 29è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol organitzat per l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques. En l’edició d’enguany s’han presentat 16 poemes i 14 reculls. Durant l’acte d’entrega, Bonell ha volgut agrair a tots els participats el seu “compromís i generositat. Escriure un poema és un acte íntim, sovint solitari, i compartir-lo amb els altres és també un gest de confiança i de valentia”.

Pel que fa a la categoria Recull, el jurat ha decidit atorgar el primer premi, dotat amb 1.200 euros i dos lots de llibres, a “Recer”, presentat sota el pseudònim Feréstega Pyrene, que pertany a Cristina Llanas Sancho, d’Encamp. El recull guanyador destaca, segons el jurat, per una presentació acurada, mostra qualitat i consistència en l’ús de les paraules que creen un imaginari interessant, inspirat i complet.

L’accèssit d’aquesta categoria, dotat amb un lot de llibres, ha estat per a Albert Ruiz Feijóo, pel recull titulat “La buidor sense fons de la bossa de mà”. El jurat n’ha destacat una introspecció molt evocadora, a través d’una veu personal que juga amb recursos identificables com les repeticions controlades i l’adjectivació.

En la categoria Poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 euros i un lot de llibres, a “La dona feina”, d’Albert Ruiz Feijóo, d’Escaldes-Engordany, que destaca per la seguretat en les imatges que són poc explícites, però revelen un to feminista i reivindicatiu. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Lídia Magallón, Arnau Pérez Orobitg i Ma Teresa Portella.

Després del lliurament de premis, els assistents han pogut gaudir d’un recital poètic a càrrec de ‘Més tuc de neu’, amb Francesca Guardiola, cantant i rapsoda, amb l’acompanyament musical creat expressament pel músic Guillem Pérez Casals, guitarrista i compositor, els quals han ofert un tast de literatura andorrana. Miquel Martí i Pol està lligat a la història cultural d’Andorra per les seves estades i pels vincles d’amistat que va establir amb nombroses persones al país.

