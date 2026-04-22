El 29è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol premia el recull “Recer”, de Cristina Llanas, i el poema “La dona feina”, d’Albert Ruiz

Coincidint amb el Dia mundial del llibre, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha lliurat aquest vespre els premis del 29è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol organitzat per l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques. En l’edició d’enguany s’han presentat 16 poemes i 14 reculls. Durant l’acte d’entrega, Bonell ha volgut agrair a tots els participats el seu “compromís i generositat. Escriure un poema és un acte íntim, sovint solitari, i compartir-lo amb els altres és també un gest de confiança i de valentia”.
Pel que fa a la categoria Recull, el jurat ha decidit atorgar el primer premi, dotat amb 1.200 euros i dos lots de llibres, a “Recer”, presentat sota el pseudònim Feréstega Pyrene, que pertany a Cristina Llanas Sancho, d’Encamp. El recull guanyador destaca, segons el jurat, per una presentació acurada, mostra qualitat i consistència en l’ús de les paraules que creen un imaginari interessant, inspirat i complet.
L’accèssit d’aquesta categoria, dotat amb un lot de llibres, ha estat per a Albert Ruiz Feijóo, pel recull titulat “La buidor sense fons de la bossa de mà”. El jurat n’ha destacat una introspecció molt evocadora, a través d’una veu personal que juga amb recursos identificables com les repeticions controlades i l’adjectivació.
En la categoria Poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 euros i un lot de llibres, a “La dona feina”, d’Albert Ruiz Feijóo, d’Escaldes-Engordany, que destaca per la seguretat en les imatges que són poc explícites, però revelen un to feminista i reivindicatiu. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Lídia Magallón, Arnau Pérez Orobitg i Ma Teresa Portella.
Després del lliurament de premis, els assistents han pogut gaudir d’un recital poètic a càrrec de ‘Més tuc de neu’, amb Francesca Guardiola, cantant i rapsoda, amb l’acompanyament musical creat expressament pel músic Guillem Pérez Casals, guitarrista i compositor, els quals han ofert un tast de literatura andorrana. Miquel Martí i Pol està lligat a la història cultural d’Andorra per les seves estades i pels vincles d’amistat que va establir amb nombroses persones al país.