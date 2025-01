El Pirineu es queda sense l’helicòpter medicalitzat del SEM

Un helicòpter medicalitzat (SEM)

El Pirineu s’ha quedat sense l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, que té la seva base a Tremp. L’aparell s’ha traslladat a Sabadell perquè n’hi ha un altre aturat per tasques de manteniment. La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha demanat que “torni a funcionar el més aviat possible de manera ininterrompuda” i ha afegit que el territori pirinenc “no pot renunciar-hi ni que sigui per unes hores”.

Els helicòpters medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) estan distribuïts en 4 bases arreu del territori català: Girona, Tremp, Móra d’Ebre i Sabadell. En aquest sentit, Romero ha matisat que “cadascun dels aparells opera en una zona, i al territori hi viuen persones”, tot afegint que “és igual si són 1.000 o 30.000, però la cobertura d’emergències hi ha de ser”.

L’empresa concessionària del servei va notificar en un principi que la base de Tremp es quedaria sense l’helicòpter dos dies, però aquest termini s’està allargant. Malgrat l’afirmació que el servei retornaria a la base de Tremp “de manera imminent”, la realitat és que ja fa almenys cinc dies que no n’hi ha. Les emergències s’han reforçat amb ambulàncies, però per a Romero “l’atenció no és la mateixa”.





Centralització dels vols sanitaris

Ara farà tretze anys es va crear la Unitat de Mitjans Aeris (UMA) del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), una unitat que coordina i gestiona tots els helicòpters medicalitzats de Catalunya des de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM a l’Hospitalet de Llobregat.

L’UMA va néixer el mes de març de 2012 amb l’objectiu de centralitzar tots els vols sanitaris en helicòpter operats pel Sistema d’Emergències Mèdiques a tot el territori català.