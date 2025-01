Bartumeu Gabriel, 12è al gegant FIS de Folgaria

Bartumeu Gabriel durant un entrenament a Corralco -Xile- (FAE)

Aquest divendres s’ha disputat a Folgaria el segon gegant FIS programat amb part de l’equip nacional masculí. Bartumeu Gabriel ha estat el més destacat, 12è, amb un crono de 2.03.09, a 2.76 del guanyador, el francès Paul Silvestre amb 2.00.33. L’andorrà ha recuperat 15 posicions a la segona mànega, fent el sisè temps de mànega a només 0.97, després que a la primera marqués el 27è temps a 2.32. Finalment, una bona segona l’ha deixat 12è.

Per la seva part, Èric Ebri, que a la primera feia el 33è temps, a la segona però també ha aconseguit recuperar posicions, fins a 12, per a situar-se 21è amb un temps total de 2.04.69, a 4.36 del guanyador. No han pogut completar la primera mànega Àlvar Calvo i Marc Fernández.