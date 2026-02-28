Encamp celebrarà el Dia Internacional de les Dones amb una sessió integrada de ioga i comboxing

Organitzat pel Comú d’Encamp i coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, el Complex Esportiu d’Encamp acollirà una sessió integrada que combinarà moviment, energia i relaxació en una mateixa experiència. L’activitat se celebrarà el proper divendres, dia 6 de març, a partir de les 19 hores.
La proposta començarà amb una classe de ioga dinàmic, amb Noemí Fajardo, per a activar la musculatura, mobilitzar el cos i connectar amb la respiració. A continuació, tindrà lloc la pràctica de comboxing, amb Manu Jiménez, amb el cos ja preparat per a viure l’activitat amb més consciència i intensitat. La sessió finalitzarà amb una relaxació per a integrar el treball realitzat i afavorir la recuperació.
En acabar, es compartirà un refrigeri saludable a càrrec del Gir Cafè.
Obligatori portar màrfega pròpia.
L’activitat s’adreça a partir dels 16 anys i les places són limitades. Inscripcions aquí!.
Més informació sobre l’activitat o les inscripcions presencials a la recepció del Complex Esportiu o trucant al +376 732 700.