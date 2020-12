El pas d’un nou front deixarà precipitacions febles

El front fred, provinent d’una borrasca situada damunt les illes britàniques, deixarà precipitacions intermitents i de caràcter feble, sobretot al matí. A partir del migdia s’obriran clarianes a la meitat sud mentre que al nord encara hi cauran algunes nevades, previsiblement molt febles. La cota de neu davallarà a 1.000 metres al matí. Gruixos de neu nova de fins a 5 cm per sobre de 2.200 metres, 1 cm a 1.500 metres i testimonial a 1.000 metres. Vent de sud-oest, fluix a fons de vall i moderat en altitud. Les temperatures màximes seran de 4ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. La isoterma 0 ºC se situarà a 1.200 metres.

DIUMENGE 6

mín: 2ºC | màx: 19ºC



Esperem que al nord hi caigui alguna nevada feble durant la nit de dissabte a diumenge. Durant el dia la nuvolositat es mantindrà al nord però no donarà precipitacions, mentre que a la resta d’Andorra hi predominarà el sol.

Vent de nord-oest, fluix arreu del país.

Les temperatures mínimes seran de -1ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i -9ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 5ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -6ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0 ºC se situarà a 1.300 metres.