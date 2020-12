El PS crític amb el retard en els protocols per a la temporada d’hivern

El PS ha criticat al Consell General que els protocols per a la temporada d’hivern s’hagin tancat aquesta setmana, en ple desembre, tenint en compte com són d’importants.

El president del grup socialdemòcrata, Pere López, ha lamentat que no s’hagin sabut gestionar i comunicar millor. Creu que “és una llàstima i, fins i tot, inexplicable, que no ens haguem sabut avançar com a destinació turística moderna amb uns protocols exemplars en la gestió de la Covid-19 que hagués permès a les persones que treballen al setor turístic poder-los comunicar als agents i touroperadors per mostrar que som un país preparat”.

Des del Govern, la ministra de Turisme, Verònica Canals, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han defensat que els protocols han estat sempre “una prioritat” i que han estat treballats, tancats i fets públics als sectors implicats.

Han recordat que la pandèmia és evolutiva i canvia constantment, per la qual cosa s’han hagut de refer més d’una vegada.