El Paris Basketball francès escull el Pas de la Casa per a preparar, en alçada, la seva temporada

El Paris Basketball ha escollit el Pas de la Casa per a realitzar la seva estada amb motiu de la preparació de la temporada 2025-2026. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha donat la benvinguda aquest dijous al campió de la lliga francesa al Centre Esportiu del Pas de la Casa, on han iniciat els entrenaments.
Marot ha agraït l’interès del club per venir a preparar-se a Andorra, i en especial per haver escollit la parròquia d’Encamp, i ha posat èmfasi en el fet que un equip d’Eurolliga sigui dels primers en utilitzar la instal·lació que s’ha renovat recentment. “Crec que seria difícil poder aconseguir una millor estrena del nou parquet del Pas de la Casa”, referint-se a les millores que s’han realitzat recentment al centre esportiu. Per un costat el nou el nou parquet i, per l’altre, les millores a zona aquàtica, una inversió al voltant de 320.000 € i que, ha afegit, “inversions que reverteixen clarament cap als clubs de la parròquia i cap a les estades esportives”. Marot ha assenyalat que “treballem 365 dies per a poder oferir tant amb esports d’hivern com esports d’estiu i fora de temporada les instal·lacions esportives”, en referència a ser un element de dinamització econòmica en tant que destinació esportiva.
Per la seva banda, el nou entrenador del Paris Baskeball, Francesco Tabellini, ha subratllat que “estem molt contents d’estar aquí, un lloc molt agradable, un gimnàs molt agradable” i ha afegit que “estem en la situació perfecta per a entrenar molt bé, i això és exactament el que necessitem en aquest moment de la temporada, estar junts per a crear grup”. Tabellini ha afegit que el Pas de la Casa “és un lloc fantàstic i estic segur que és una bona oportunitat i que pot ser exitosa per a les dues parts”.
Durant la seva estada, que finalitzarà el dimarts, 9 de setembre, el club francès disputarà dos partits al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. El primer duel serà un amistós d’Eurolliga contra l’FC Barcelona, que se celebrarà aquest dissabte, 6 de setembre, a les 12 hores. El segon es durà a terme contra el BC Andorra i serà a les 19 hores del dilluns, 8 de setembre, coincidint amb el Dia de Meritxell.
Les entrades per al partit de l’FC Barcelona i el Paris Basketball estan a la venda al web comuencamp.ad/vendaentrades a un preu és de 10,30 euros. La recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia. Els menors de 12 anys tindran accés gratuït, tot i que caldrà adquirir l’entrada prèviament. Per al partit contra el BC Andorra serà imprescindible notificar-ho amb un correu electrònic a secretaria@bca.ad.