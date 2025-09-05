Encamp celebra dissabte la tradicional Diada de la Mare de Déu de l’Oratori

Un moment de la celebració de la Mare de Déu de l'Oratori en una edició anterior (Comú d'Encamp)
Encamp celebra, un any més, la tradicional Diada de la Mare de Déu de l’Oratori. Aquest esdeveniment començarà a les 11:00 hores del proper dissabte, 6 de setembre, amb l’oració a la Mare de Déu i l’ofrena de flors. Posteriorment, com també és tradició, es farà la cantada dels goigs i la ballada de sardanes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom.

Història de la Mare de Déu de l’Oratori

L’oratori de les Bons és un petit adoratori a la Mare de Déu situat a la part alta de la zona de les Bons, a l’inici de l’antic camí ral de Canillo. Antigament, quan la carretera no existia, en aquest punt començava el tram més dur del camí ral en direcció a Meritxell, per la qual cosa, els vianants aprofitaven per a descansar i resaven una salve a la Mare de Déu.

Explica la llegenda que l’oratori el van construir tres pagesos el segle XIX fruit d’una promesa que van fer a la Mare de Déu: un dia, mentre treballaven la terra, els va sorprendre una tempesta molt forta, i de la por que van passar van prometre a la Mare de Déu que si se’n sortien li farien un oratori.

La petita construcció acull en el seu interior una bonica majòlica.

