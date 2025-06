El Parc Natural de l’Alt Pirineu edita un catàleg per a promocionar els productors locals

Presentació del catàleg de productors de l’entorn del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a l’Espai Ermengol (RàdioSeu)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha editat el primer catàleg de productors agroalimentaris que, sota el títol “Fet al Parc”, recull informació de més d’una cinquantena de productes elaborats en l’àmbit d’aquest espai natural protegit, que abasta 18 municipis. D’aquests, 16 són al Pallars Sobirà i els altres dos són els extensos termes alturgellencs de Montferrer i Castellbò i de les Valls de Valira.

El document s’ha presentat aquest dijous a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell. El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, ha explicat que al catàleg hi apareixen 52 productors, dels quals 30 són del Pallars Sobirà i 22 de l’Alt Urgell, amb la idea de donar-los a conèixer entre els veïns i visitants.

La mesura s’ha desenvolupat tenint en compte l’àmbit territorial establert per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) a l’Alt Pirineu, que abasta tots els municipis que formen part d’aquest parc. Els usuaris poden consultar el document tant en format digital com físic, en una carpeta amb anelles que conté les diverses fitxes agrupades. A més a més, s’hi ha incorporat codis QR per a poder-se descarregar les dades de cada productor.

Garriga ha destacat la importància no només de promocionar aquests productes sinó, i sobretot, d’aconseguir que els consumidors els comprin, tant per a garantir la continuïtat d’aquesta activitat artesana i del sector primari com per a reduir emissions derivades del transport, perquè es tracta d’una producció de quilòmetre zero. També en valora que és una forma d’ajudar “a conservar una sèrie d’hàbitats i espècies que són molt importants”.

El president de la Junta Rectora del Parc de l’Alt Pirineu, Josep Queró, ha explicat que l’edició del catàleg és important per a conèixer quins productors hi ha en aquest àmbit d’influència i per a valorar la qualitat del que fan. Queró ha recordat que la inscripció a la Carta Europea del Turisme Sostenible implica que els associats han de fer servir, com a mínim, un 25% de productes locals en les seves elaboracions.